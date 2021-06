Android : une faille critique repérée dans les applications Google

Google a déjà corrigé le tir, mais l'espace de plusieurs semaines, une faille a frappé une grande partie des applications de ses différents services diffusés sur Android et parfois même livrés avec l'OS.

Sergey Toshin, chercheur pour Oversecured a récemment découvert une faille de sécurité importante qui frappe toutes les applications de Google sur Android. Potentiellement, tous les utilisateurs d'Android sont donc menacés.

Le problème se situe dans la protection des communications et échanges au sein des applications. Les applications de Google exploitent des librairies installées dans Android pour accéder à des fonctionnalités et partager les ressources système. Un bug permettait d'intercepter ces données et d'insérer du code malicieux dans les échanges.

Via cette faille, il devient possible de s'emparer des données personnelles de l'utilisateur et de récupérer tous les accès accordés à l'ensemble des applications de Google : caméra, microphone, GPS...

Google a mis à jour l'intégralité de ses applications sur le Play Store. Il convient ainsi de procéder à une mise à jour de l'intégralité des applications du groupe si ce n'est pas déjà fait.