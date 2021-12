Android (Go Edition) : 200 millions d'utilisateurs et une version 12

Sans la personnalisation inhérente à Material You, Android 12 dans sa version allégée Go Edition arrive sur de nouveaux smartphones en 2022. Google détaille quelques apports.

Android (Go Edition) est la version allégée du système d'exploitation Android. Elle se destine à une préinstallation sur des smartphones d'entrée de gamme et à bas prix disposant de 2 Go de RAM ou moins. Sa promesse est d'apporter le meilleur d'Android, tout en axant la proposition sur une diminution de l'utilisation des données mobiles.

Introduit fin 2017 en s'appuyant sur Android 8.1 Oreo, Android (Go Edition) compte d'après Google plus de 200 millions d'utilisateurs actifs. Avec la récente publication d'Andoid 12 (Go édition) à la toute fin octobre, Google évoque des évolutions à venir pour des smartphones en 2022.

Une amélioration des performances

Du côté des performances, les applications sur un appareil Android 12 (Go Edition) se lanceront jusqu'à 30 % plus rapidement et avec des animations vantées plus fluides. Pour améliorer l'autonomie de la batterie, des applications seront automatiquement mises en hibernation quand elles n'ont pas été utilisées sur de longues périodes de temps.

L'hibernation est similaire au fait de forcer manuellement l'arrêt d'une application depuis les paramètres du système pour optimiser l'espace de stockage au lieu des performances et pour la protection des données en interrompant les autorisations octroyées. Elle a de fait une influence sur la consommation des ressources.

Des outils de confidentialité

Android 12 (Go Edition) proposera des options pour pouvoir écouter des actualités et traduire du contenu affiché à l'écran dans une langue souhaitée avec la navigation dans des applications. Le support de Nearby Share sera intégré pour partager directement des applications via Google Play. Avec le mode invité pour le partage d'un appareil, les profils seront disponibles sur l'écran de verrouillage.

Google souligne également l'ajout de fonctionnalités en rapport avec la confidentialité avec le tableau de bord de confidentialité des applications (accès aux données, autorisations...), l'indicateur de confidentialité dans la barre d'état (signalement de l'accès au micro ou à la caméra), le support de la localisation approximative par application en lieu et place de la localisation précise.