Android : Google corrige 36 failles de sécurité

Google déploie actuellement son patch de sécurité d'avril sur Android avec à la clé 36 corrections de failles importantes. Google indique que 34 de ces failles sont jugées sérieuses alors que deux failles sont classées "critiques".

Dans un bulletin, Google décrit la faille la plus dangereuse corrigée par son patch. Il s'agit d'une faille qui permet à un hacker d'utiliser un fichier à distance dans le but d'exécuter du code arbitraire . Concrètement, il serait possible d'installer un logiciel malveillant à distance en s'accordant des autorisations d'accès et subtiliser ainsi des données personnelles.

Les failles corrigées dans la mise à jour concernent Android 8.1, Android 9, 10 et 11. Le patch va progressivement arriver sur l'ensemble des smartphones compatibles. Il faudra toutefois quelques jours avant que tous les fabricants ne déploient la mise à jour en question.