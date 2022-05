Android 13 : Google veut faciliter l'utilisation de plusieurs appareils

Si vous avez pour habitude de jongler entre plusieurs smartphones Android ou plus simplement que vous avez d'anciens appareils, Google pourrait vous faciliter la tâche.

Google prépare la sortie d'Android 13 et qui dit nouvel OS dit également nouvelles fonctionnalités. L'une d'entre elles est inspirée de ce que propose Apple sous iOS avec la fonctionnalité AirDrop.

Avec Android 13, Google devrait ainsi permettre aux utilisateurs de copier-coller des photos, du texte, des applications d'un appareil à un autre. Il s'agit d'une solution de transfert de données sans fil facilitée entre plusieurs appareils qui permettra ainsi de récupérer des données d'un smartphone à l'autre plus simplement.

L'idée pour Google est de permettre aux utilisateurs de passer plus facilement d'un appareil à l'autre : d'un smartphone à un autre ou d'un smartphone à une tablette, ou même vers un téléviseur sous Android TV.

Google pourrait aller plus loin et proposer une intégration plus large, avec la possibilité de piloter à distance certaines fonctionnalités de Chrome OS ou Windows.