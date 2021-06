Android : Google aurait volontairement caché l'option pour désactiver la localisation des utilisateurs

Google vient de perdre un peu plus de crédit sur le terrain de la préservation des données personnelles de ses utilisateurs.

Business Insider a récemment mis la main sur des documents à charge contre Google et notamment sur le terrain de la protection des données personnelles des utilisateurs d'Android.

Après avoir découvert que nombre d'utilisateurs d'Android désactivaient les autorisations données à l'OS mobile pour communiquer des données de géolocalisation, la marque aurait tout simplement entrepris de rendre la manipulation plus complexe pour ses usagers.

Les données de géolocalisation sont des éléments clés dans le ciblage publicitaire de la marque, et Google aurait alors choisi d'aller enterrer l'option permettant de désactiver la fonctionnalité au sein de ses menus. L'idée était de rendre la procédure plus complexe pour l'utilisateur et de limiter ainsi les désactivations.

Dans un procès lancé par l'Arizona contre Google, il est même établi que le géant du Net aurait fait pression sur certains constructeurs de smartphones, notamment LG, pour camoufler l'option de localisation dans les menus spécifiques au constructeur. Pire encore, Google aurait continué à collecter des données de localisation même auprès des utilisateurs ayant désactivé l'option.

Les révélations tombent plutôt mal pour Google, dont une grande partie de la communication autour d'Android 12 gravite autour du respect de la vie privée des utilisateurs...