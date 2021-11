Android : Look To Speak pour parler avec son regard

Si Android a fait beaucoup d'efforts ces dernières années en termes d'accessibilité, l'OS est encore loin d'être idéal pour tous les utilisateurs souffrant de handicap.

Même si plusieurs modules ont été installés pour aider les personnes souffrant de déficience visuelle ou auditive, l'assistance reste limitée. C'est pourquoi le département Experience With Google a mis au point Look To Speak, une application qui d'adresse principalement aux handicaps moteurs lourds.

L'application s'adresse ainsi principalement aux utilisateurs paralysés ou muets et permet de parler avec Android simplement avec le regard. Look to Speak mise sur des algorithmes d'apprentissage automatique et suit les mouvements oculaires de l'utilisateur via la caméra frontale.

Des raccourcis sont proposés sous la forme de texte sur l'écran et l'utilisateur n'a qu'à déplacer son regard sur les termes choisis ou les faire défiler en pointant les flèches proposées. Il est possible de configurer des phrases préférées pour un accès plus rapide.

Les phrases sont réparties dans deux colonnes, l'application lit le terme sélectionné à haute voix pour confirmer le choix et le tout se veut assez rapide dans l'exécution. La partie IA se charge pour sa part d'adapter le délai d'activation de l'application en fonction des mouvements oculaires.

Des technologies similaires sont proposées depuis des années à certains patients, mais Google vise ici la démocratisation du concept. Il serait ainsi plus simple de communiquer avec le personnel soignant dans des hôpitaux qui ne sont pas équipés de ce type d'appareils.