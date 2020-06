Android : un malware sur 100 millions d'appareils

Jan Yougreu, chercheur au sein de la société VPNPro a récemment annoncé avoir découvert l'existence d'un malware au sein de l'application mobile VivaVideo distribuée sur le marché applicatif officiel d'Android : le Play Store.

L'application en question a été téléchargée plus de 100 millions de fois à travers le monde, et le malware pourrait ainsi concerner autant de victimes. VivaVideo est une application de montage vidéo assez populaire, qui a déjà tendance à demander un nombre très important d'autorisations. L'application demande ainsi à accéder à l'écriture sur disque externe ou encore à la géolocalisation de l'utilisateur, des accès non essentiels pour ce type de logiciel.

Vivavideo cache un historique de malware assez important selon VPNPro qui a déjà été intégré à une liste de 40 applications intégrant des spywares placées sur liste noire par l'armée indienne avec recommandations de désinstallation immédiate. Il faut dire que l'éditeur de l'application, QuVideo originaire de Chine est à l'origine d'au moins 5 applications diffusées sur le Play Store contenant des malwares, chaque application interagissant avec l'autre, certaines intégrant également des chevaux de Troie bien connus.

Il est donc vivement recommandé de supprimer Vivavideo de votre terminal si l'application y est installée.