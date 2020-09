Android : le malware Joker continue de sévir sur le Play Store

Le malware Joker continue de sévir sur Android, et ce, malgré les efforts de Google pour tenter de le supprimer de son Play Store.

Au fil des années, le malware a évolué et, en marge de nouveaux outils pour les pirates, il est capable de se dissimuler avec bien plus d'aisance aux yeux des outils de protection de Google.

Ainsi Zscaler pointe du doigt 17 applications proposées sur le Play Store qui contiennent ce cheval de Troie capable de récupérer des données personnelles, mais aussi d'abonner les utilisateurs malgré eux à des services payants.

Le lot d'applications en question a été téléchargé 120 000 fois et le malware pourrait avoir piégé ainsi plusieurs centaines de milliers de personnes grâce à diverses campagnes lancées depuis 2016. Google pour sa part estime avoir supprimé plus de 1700 applications exploitant le malware depuis ce temps et les attaques continuent sur un rythme assez soutenu.