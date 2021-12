Android avec des nouveautés de fin d'année pour tous

À destination du plus grand nombre d'utilisateurs Android, Google présente une série de nouveautés qui vont être déployées.

Pour cette fin d'année, Google annonce plusieurs nouvelles fonctionnalités Android qui ne sont pas attachées à une version particulière du système d'exploitation mobile, et indépendamment des nouveautés réservées aux seuls smartphones Pixel.

Avec Family Bell, le propos est de diffuser des annonces dans le foyer et sur les appareils mobiles avec l'ajout d'une sonnerie familiale pour différentes tâches quotidiennes. La configuration de Family Bell pourra désormais se faire sur le smartphone Android, ainsi que sur les enceintes et écrans connectés.

Dans le cadre d'un déploiement au cours des prochains jours, de nouveaux widgets sont de la partie avec Google Play Books, YouTube Music et Google Photos People & Pets pour l'affichage de photos de membres de la famille, amis ou animaux sur l'écran d'accueil dans un cadre adapté.

Pour Google Photos, Memories (Souvenirs) va en outre présenter dans la grille de photos une sélection de photos et vidéos organisées en fonction d'événements comme le réveillon du Nouvel An, des anniversaires.

Avec le clavier virtuel Gboard, Emoji Kitchen permettra de combiner des emoji en stickers à partager avec d'autres personnes. Google donne l'exemple d'un emoji préféré dans une boîte-cadeau avec un emballage pour les fêtes de fin d'année.

Des améliorations concernent en outre Android Auto avec un lancement automatique lors de la connexion du smartphone avec un véhicule compatible, le support prochain d'options de réponses intelligentes à un message texte et de la voix pour rechercher de la musique dans les applications.

À partir du mois prochain et avec les services Google Play sur Android 6.0 ou plus, il sera généralisé la possibilité de réinitialiser automatiquement les autorisations accordées pour des applications qui n'ont pas été utilisées depuis un certain temps.