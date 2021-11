Android 11 pour près d'un quart des appareils Android

Android 11 et Android 10 concernent plus de la moitié des appareils Android d'après des chiffres de Google pour les développeurs.

Via Android Studio, des chiffres de Google devenus rares sur le taux d'adoption des différentes versions d'Android ont été repérés. Ils s'adressent avant tout aux développeurs d'applications et pour des appareils se connectant à Google Play.

9to5Google souligne que les données affichées datent d'au moins trois semaines. Pour 24,2 % des appareils Android, il est question d'Android 11 (R) dont la disponibilité remonte à septembre 2020. La version d'Android la plus représentée est Android 10 (Q) avec un taux d'adoption de 26,5 %.

Android 11 et Android 10 comptent ainsi pour plus de la moitié des appareils Android. Pour Android 10, Google avait notamment souligné une adoption plus rapide que pour n'importe quelle autre version précédente.

Android 10 avait bénéficié des apports de Project Mainline pour permettre à Google de mettre directement à jour des éléments critiques du système d'exploitation via l'infrastructure de Google Play. Avec Android 11, davantage de modules ont été concernés par Project Mainline.

Avec les chiffres proposés, il n'y a pas de données concernant Android 12. Pour les anciennes versions d'Android, Android 9.0 (Pie) est à 18,2 %, 13,7 % pour Android 8.0 et 8.1 (Oreo), 6,3 % pour Android 7.0 et 7.1 (Nougat), 5,1 % pour Android 6.0 (Marshmallow), 3,9 % pour Android 5.0 et 5.1 (Lollipop), 1,4 % pour Android 4.4 (KitKat) et 0,6 % pour Android 4.x (Jelly Bean).