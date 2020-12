Android Things : clap de fin pour l'OS domotique de Google

Vous ne connaissiez pas Android Things ? Et bien voilà sans doute pourquoi Google a décidé de fermer son système d'exploitation.

Initialement dédié à la domotique et à l'Internet des Objets, le système de Google n'a pas véritablement eu le temps de voir le jour. Il sera resté au stade de projet pour la marque qui souhaitait développer un écosystème permettant de rendre les objets connectés plus intelligents et autonomes.

Mais finalement, le système initialement basé sur Brillo a cédé sa place à une version modifiée d'Android (l'OS mobile). Même si Google laissait les développeurs très libres sur les configurations et les fonctionnalités, au final la sauce n'a jamais véritablement pris et Google a opéré un premier remaniement en 2018 en scindant deux catégories principales d'objets : les écrans intelligents et les enceintes connectées.

Finalement, Android Things ne sera plus supporté à compter du 5 janvier 2021. Un autre projet et service rejoindra ainsi le cimetière déjà bien rempli de Google.