Android TV et Google TV : 110 millions d'appareils actifs par mois

Pour Android TV et Google TV, Google confirme qu'il existe plus de 110 millions d'appareils actifs par mois.

Lors de l'édition 2021 de sa conférence Google I/O, Google avait annoncé plus de 80 millions d'appareils actifs par mois fonctionnant dans le monde avec le système d'exploitation Android TV.

Ce chiffre prenait également en compte la nouvelle expérience Google TV lancée à la fin de l'automne 2020 et initialement portée par l'appareil Chromecast avec Google TV.

Récemment et auprès de 9to5Google, Google a officialisé plus de 110 millions d'appareils actifs par mois pour Android TV et Google TV. Entre mai 2021 et janvier 2022, ce sont donc 30 millions d'appareils supplémentaires.

Google met en avant ses partenaires

Dans cette progression, le rôle joué par le Chromecast avec Google TV semble encore important, même si Google souligne une croissance grâce à des partenaires qui sont désormais plus de 250 dans le monde.

Parmi ces partenaires, TCL se présente comme l'un des plus importants et revendique la vente dans le monde de plus de 10 millions d'appareils par an qui utilisent Android TV et Google TV.

Rappelons qu'à l'occasion de l'édition 2022 du CES, Amazon a annoncé avoir franchi au quatrième trimestre 2021 le cap des 150 millions d'appareils Fire TV vendus dans le monde, sans toutefois préciser le nombre d'appareils actifs.