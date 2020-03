ANFR : déploiement 4G et expérimentations 5G au 1er mars

L'Agence nationale des fréquences a récemment publié son observatoire sur le déploiement des réseaux mobiles avec la 4G et les expérimentations 5G au 1er mars 2020.

Selon l'Agence nationale des fréquences (ANFR), les demandes d'autorisations et les mises en service de sites 4G ont augmenté de 0,8 % sur le mois de février. Au 1er mars 2020, 51 219 sites 4G sont autorisés et 45 315 sont en service (métropole et outre-mer).

En France métropolitaine, 23 108 sites sont autorisés pour la 4G dans la bande 700 MHz (+6,2 % sur un mois), 42 145 sites en 800 MHz (+0,9 %), 42 822 sites en 1 800 MHz (+0,8 %), 19 758 sites en 2,1 GHz (+2 %) et 33 563 sites 4G dans la bande 2,6 GHz (+0,6 %). Certains sites sont mutualisés.



Pour les sites 4G mis en service, Orange est en tête (21 480 sites ; +264 sites en février), devant SFR (18 724 sites ; +158), Bouygues Telecom (18 105 sites ; +119) et Free Mobile (15 335 sites ; +335).

En février, 12 nouvelles stations 5G expérimentales ont été autorisées par l'ANFR dans la bande 3,5 GHz.

La répartition entre les opérateurs est de 344 supports 5G expérimentaux autorisés pour Orange, 65 pour Bouygues Telecom, 41 pour SFR et 9 pour Free Mobile.

