ANFR : déploiement 4G au 1er novembre

Selon l'Agence nationale des fréquences (ANFR), les demandes d'autorisations et les mises en service de sites 4G ont respectivement progressé de 0,6 % et 0,9 % sur le mois d'octobre. Au 1er novembre 2020, 54 333 sites 4G sont autorisés et 48 925 sont en service (métropole et Outre-mer).

En France métropolitaine, 28 039 sites sont autorisés pour la 4G dans la bande 700 MHz (+2,4 % sur un mois), 45 096 sites en 800 MHz (+0,9 %), 45 501 sites en 1 800 MHz (+0,8 %), 23 412 sites en 2,1 GHz (+1,8 %) et 35 248 sites 4G dans la bande 2,6 GHz (+0,6 %). Certains sites sont mutualisés.



Pour les sites 4G mis en service, Orange est en tête (24 027 sites ; +435 sites en octobre), devant SFR (20 586 sites ; +193), Bouygues Telecom (19 956 sites ; +219) et Free Mobile (18 003 sites ; +330).

L'ANFR indique que les demandes d'accord relatives à la 5G qu'elle a reçues seront publiées uniquement après le lancement des offres par les opérateurs mobiles.

On notera néanmoins qu'au 1er octobre, 489 stations 5G expérimentales étaient autorisées dans la bande 3,5 GHz en métropole et 17 en Outre-mer (Réunion). En métropole, c'est une répartition avec 353 supports 5G expérimentaux autorisés pour Orange, 73 pour Bouygues Telecom, 54 pour SFR et 9 pour Free Mobile.

