Déploiement 4G et expérimentations 5G malgré le confinement

Selon l'Agence nationale des fréquences (ANFR), les demandes d'autorisations et les mises en service de sites 4G ont respectivement augmenté de 1,2 % et 0,8 % sur le mois d'avril. Au 1er mai 2020, 52 367 sites 4G sont autorisés et 46 093 sont en service (métropole et outre-mer).

En France métropolitaine, 25 204 sites sont autorisés pour la 4G dans la bande 700 MHz (+4,4 % sur un mois), 43 177 sites en 800 MHz (+1,2 %), 43 817 sites en 1 800 MHz (+1,3 %), 20 886 sites en 2,1 GHz (+2,7 %) et 34 242 sites 4G dans la bande 2,6 GHz (+1,2 %). Certains sites sont mutualisés.



Pour les sites 4G mis en service, Orange est en tête (22 030 sites ; +200 sites en mars), devant SFR (19 161 sites ; +161), Bouygues Telecom (18 294 sites ; +106) et Free Mobile (15 856 sites ; +270).

En avril, 9 nouvelles stations 5G expérimentales ont été autorisées par l'ANFR dans la bande 3,5 GHz.

[#ObservatoireANFR] ??



En avril , 9 nouvelles stations #5G ont été autorisées par l’ @anfr dans le cadre des expérimentations organisées par l’ @Arcep : 488 #stations #5G en France sont en test dans la bande 3,5 GHz au 1er mai.



▶️ https://t.co/dA0UT8DL7o pic.twitter.com/liuMQBbehk — ANFR (@anfr) May 5, 2020

La répartition entre les opérateurs est de 345 supports 5G expérimentaux autorisés pour Orange, 65 pour Bouygues Telecom, 52 pour SFR et 9 pour Free Mobile.

Le mois d'avril a été un mois complet marqué par les mesures de confinement dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19. Cela n'a pas eu d'incidence notable sur le rythme des déploiements habituellement observé. " La dynamique de déploiement de la 4G en France n'est pas perturbée ", selon l'ANFR.