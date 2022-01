Kit oreillette : quel impact sur l'exposition aux radiofréquences des téléphones portables ?

Pour réduire l'exposition aux ondes des téléphones portables, il est recommandé d'utilisé un kit oreillette ou kit mains libres, ce qui permet de ne pas tenir la source de rayonnement près de la tête.

La directive est particulièrement mise en avant pour les enfants et adolescents, dont le système nerveux est encore immature, mais elle s'applique aussi aux adultes, d'où la présence d'un casque audio livré d'office avec les smartphones.

Mais quel est l'impact réel de cette mesure de bon sens ? L'ANFR (Agence Nationale des Radiofréquences) a mené l'enquête en réalisant des mesures d'exposition de plusieurs kits disponibles sur le marché.

Les mesures ont concerné le DAS (Débit d'Absorption Spécifique) et les équipements ont été testés selon un "scénario du pire" dans la puissance maximale est maintenue durant toute la mesure (cas d'une qualité de signal très médiocre), ce qui est rarement le cas en conditions réelles.

L'étude a porté sur 2 kits filaires et 4 kits sans fil. Les premiers propagent le champé électromagnétique du téléphone le long du fil et le rayonnement dépend de celui du téléphone, avec différentes possibilités selon la bande de fréquence du réseau mobile utilisé.

Les seconds produisent leurs propres radiofréquences du fait de la communication sans fil Bluetooth avec le smartphone compagnon, avec plusieurs fréquences utilisées dans la même bande 2,4 GHz.

Kits oreillettes DAS tête (source ANFR)

Les résultats indiquent qu'en cas d'utilisation de kit oreillette sans fil comme filaire, le niveau d'exposition est 9 fois plus faible à la tête et 12 fois plus faible aux membres par rapport aux valeurs de DAS des appareils mobiles..

Kit oreillettes DAS membres (source ANFR)

L'étude relève que le DAS des kits filaires est légèrement plus faible que celui des kits sans fil. Il est sans doute encore plus favorable en situation réelle hors scénario du pire (émission de radiofréquences à pleine puissance).

Elle note également que le DAS le plus fort pour les kits filaires intervient avec l'utilisation de la bande 700 MHz sur le téléphone, par rapport à des bandes plus hautes.

Les kits filaires comme sans fil ont donc un véritable intérêt dans la réduction de l'exposition aux radiofréquences des téléphones portables.