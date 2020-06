Bon plan : célébrez l'anniversaire de Geekbuying avec des promotions sur les aspirateurs, trottinettes ...

Le bon plan du jour concerne le cybermarchand Geekbuying qui fête son 8ème anniversaire en offrant de nombreuses réductions sur une sélection de produits high-tech. Les offres sont disponibles jusqu'au 25 juin 2020.

Pour compléter ces promotions d'anniversaire, Geekbuying met à disposition de ses clients de nombreux codes promotionnels pour arriver à des réductions allant jusqu'à - 80 % :

5$ de réduction pour 18$ d'achat avec le code GKB8TH09

8$ de réduction pour 88$ d'achat avec le code GKB8TH10

15$ de réduction pour 188$ d'achat avec le code GKB8TH11

Mais aussi des coupons limités à 50 utilisations :

10$ de réduction pour 60$ d'achat avec le code NNN8THGeekantenado10

28$ de réduction pour 208$ d'achat avec le code NNN8THGeekantenado28

38$ de réduction pour 308$ d'achat avec le code NNN8THGeekantenado38





Pendant ces promotions, vous retrouverez par exemple le robot aspirateur Roborock S5 Max qui possède un bac à poussières de 460 ml et un réservoir d'eau de 280 ml permettant le lavage des sols avec une serpillière intégrée. Le S5 Max dispose d'un ventilateur fonctionnant à 1500 tr/min pour un pouvoir d'aspiration de 2000 Pa. Il dispose d'une batterie de 5200 mAh pour jusqu'à 3 heures de nettoyage et avec recharge intelligente en fonction du nettoyage à opérer. Une fois arrivé à moins de 20% de batterie, le robot retourne à sa base automatiquement, mais, contrairement au précédent modèle, il n'y restera que le temps nécessaire pour terminer le nettoyage en cours.

La navigation de ce robot exploite quatorze types de capteurs et des technologies éprouvées comme le télémètre laser à 300 tr/min, qui permet de balayer l'environnement à 360°, ce qui permet de proposer une carte précise dans l'optique d'un nettoyage optimal. Ces cartes sont sauvegardées et accessibles depuis l'application. Le Roborock S5 Max est compatible avec les commandes vocales Alexa d'Amazon et Google Home.

Le robot aspirateur Roborock S5 Max est disponible au prix réduit de 357 € grâce au coupon de réduction NNN8THGeekantenado38. La livraison est gratuite en quelques jours depuis la Pologne.

