Antarctique : une fuite de méthane sous-marine inquiète les scientifiques

Dans les faits, la découverte n'est pas nouvelle : c'est en 2011 que des plongeurs ont pour la première fois localisé la fuite de méthane depuis les fonds marins de l'Antarctique. La fuite a été repérée sur un site localisé à seulement 10 ù de profondeur, nommé Cinder Cones dans le détroit de McMurdo.

Ce n'est qu'en 2016 que les scientifiques ont décidé de retourner sur le site en question pour l'étudier plus en détail afin de réaliser des analyses.

Ce qui inquiète aujourd'hui les scientifiques est l'accélération du relâchement des gaz : la crise climatique qui entraine le réchauffement des océans contribue à accélérer le débit de la fuite de méthane. Désormais, cette fuite est décrite comme " incroyablement inquiétante".

On estime que les zones froides du globe abritent de nombreuses réserves de gaz, notamment du méthane qui pourrait ainsi être relâché suite au dérèglement climatique avec le réchauffement des sols. Toute la problématique est que ces gaz participeront d'autant plus à renforcer le réchauffement climatique par effet de serre, l'inquiétude des scientifiques est donc de voir ces gaz entrainer une réaction en chaine incontrôlable amenant à un réchauffement global de la planète plus rapide que les estimations les plus optimistes.