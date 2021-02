Anthem : Bioware annule la refonte de son jeu lancée il y a pile un an

Si le nom d'Anthem vous dit quelque chose, c'est que le titre avait fait sensation lors de sa toute première présentation lors de l'E3 de 2017.

Mais finalement Anthem, c'est avant tout une large déception pour la communauté de joueurs : le titre a connu son lot de bugs et de critiques. Trop répétitif, mécaniques complexes et inutiles, multijoueurs inintéressantes, Bioware a accouché d'un titre à l'image de sa gestation : chaotique.

Pour se faire pardonner, Bioware annonçait il y a pile un an que son jeu allait subir une refonte complète. Plus aucune mise à jour n'était donc proposée sur la version originale, laissée en léthargie, dans l'espoir de voir renaitre le titre sous un meilleur jour...

Mais finalement, il n'en sera rien : Anthem Next a finalement été laissé de côté. Bioware estime qu'en un an, le travail effectué n'est pas concluant, et ne souhaite ainsi plus allouer de ressources au projet. Il faut dire que les conditions de travail n'ont pas été optimales l'année passée, la pandémie contraignant au télétravail...

Bioware annonce préférer rediriger ses ressources humaines et financières vers d'autres projets comme Dragon Age et Mass Effect.