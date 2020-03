Antivirus pour Android : Google Play Protect prend un zéro pointé

Faire seulement confiance à Google Play Protect sur Android n'est pas forcément le choix le plus judicieux. Du moins selon un constat dressé par AV-Test pour la détection d'applications malveillantes.

Le laboratoire indépendant AV-Test a confronté 17 applications de sécurité Android pour les particuliers à près de 6 700 applications malveillantes. Et ce n'est pas bon du tout pour la protection intégrée Google Play Protect.

Parmi les applications malveillantes, plus de 3 300 étaient considérées comme totalement nouvelles dans la mesure où elles étaient vieilles de 2 à 24 heures avant leur découverte. Pour les autres, AV-Test fait allusion à un ensemble de référence avec des applications malveillantes répandues et en circulation depuis jusqu'à quatre semaines.

Par rapport aux autres applications de sécurité, Google Play Protect est très largement décroché et pour ainsi dire largué. Le taux de détection pour les applications totalement nouvelles atteint 37 % et c'est pire pour les malwares Android répandus avec 33,1 %.



AV-Test ne transige pas. " Google s'assure que chaque application du Play Store et sur les smartphones est vérifiée pour les chevaux de Troie et autres types de malwares. Le test actuel montre que les utilisateurs d'Android sont beaucoup plus en sécurité avec les autres applications de sécurité (ndlr : que Google Play Protect). "



Ce zéro pointé en matière de protection attribué par AV-Test à Google Play Protect n'est pas une première. C'est même coutumier, sans compter en outre des faux positifs.

Le constat paraît extrêmement sévère pour Google Play Protect. À voir s'il va prochainement évoluer. Pour renforcer la sécurité du Google Play Store et identifier des applications Android potentiellement dangereuses, Google s'est associé à ESET, Lookout et Zimperium dans le cadre de l'App Defense Alliance.