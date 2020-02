Antivirus : le gratuit perdrait du terrain sur le payant

Chaque année, le laboratoire AV-Comparatives - qui teste différentes solutions de sécurité du marché - réalise une étude d'opinion. Des utilisateurs du monde entier répondent à des questions en rapport avec la sécurité informatique et leurs habitudes.

Du 11 décembre 2019 au 25 décembre 2019, plus de 2 800 réponses d'utilisateurs d'ordinateurs interrogés en ligne ont été retenues. À plus de 80 %, ce sont très majoritairement des utilisateurs de Windows 10.

Il ressort que quasiment 40 % ont principalement recours à une solution de sécurité gratuite, que ce soit un antivirus (33,1 %) ou une suite de sécurité Internet (6,8 %). C'est en baisse en comparaison à la précédente édition de ce sondage. Le payant a repris du terrain.

En parlant de gratuit, des noms comme Avast et AVG viennent à l'esprit, mais leur popularité n'atteint au final pas celle du propre antimalware de Microsoft. En Amérique du Nord, Windows Defender s'impose même comme la solution de sécurité favorite.

Plus de 89 % ont déclaré que la dernière fois que leur solution de sécurité avait échoué à protéger leur système, c'était il y a plus de six mois ou (majoritairement) jamais. Pour un tiers des répondants, ils ont déclaré avoir été confrontés à des malwares il y a moins d'une semaine.

Par rapport à l'étude de l'année précédente, l'utilisation d'un VPN n'a par ailleurs pas évolué et cela concerne de l'ordre de 45 % des répondants, avec le nom de NordVPN qui revient le plus souvent.