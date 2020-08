Antivirus : la protection pas toujours optimale avec des menaces connues

Entre le 6 avril et le 11 juin 2020, le laboratoire indépendant SE Labs basé au Royaume-Uni a évalué 14 solutions de sécurité à destination des particuliers sur des PC physiques (pas des machines virtuelles) dans un environnement Windows 10.

Tous les produits ont été configurés selon les recommandations de chaque éditeur concerné lorsque celles-ci étaient fournies. Avec le navigateur Google Chrome, les solutions ont notamment été confrontées à des URL malveillantes. Pour le produit de Microsoft, le navigateur Chrome était équipé de l'extension Microsoft Defender Browser Protection.

D'après SE Labs (PDF), la plupart des produits de sécurité ont été largement en mesure de gérer les menaces publiques basées sur le Web, comme celle utilisées par les cybercriminels pour attaquer des PC sous Windows. Néanmoins, moins de la moitié d'entre elles ont été totalement efficaces.

En matière de protection, la palme revient à Kaspersky Internet Security et Sophos Home Premium. Suivent McAfee Internet Security, Microsoft Defender Antivirus, Symantec Norton Security et Trend Micro Internet Security.



" Tous les produits testés sont bien connus et devraient bien réussir dans ce test. Bien que nous créons des menaces en utilisant des outils de hacking gratuits disponibles publiquement, nous n'écrivons pas de malwares uniques et il n'y a donc aucune raison technique pour qu'un fournisseur testé obtienne des résultats médiocres. Pourtant, plus de la moitié des produits testés n'ont pas réussi à traiter efficacement 100 % des menaces publiques ", écrit SE Labs.

Le laboratoire souligne que le nombre de ratés n'est pas exceptionnel. Toutefois, il ajoute qu'il est " décevant de voir des produits bien connus passer à côté de menaces bien connues. "

N.B. : Dans les résultats, une neutralisation signifie qu'un produit empêche une menace persistante d'atteindre son objectif, tout en ne la supprimant pas du système.