Classement AnTuTu : les smartphones Android sous Snapdragon 888 s'installent en tête

AnTuTu livre son classement des smartphones Android les plus performants sur son benchmark pour le mois de février. Les appareils mobiles sous Snapdragon 888 s'invitent aux premières places.

La tendance avait démarré le mois dernier mais les smartphones sous Snapdragon 888 étaient encore rares. En février 2021, ils ont commencé à se retrouver plus souvent testés via le benchmark AnTuTu et se retrouvent désormais en tête du classement du mois.

Aux premières places, on trouve ainsi les modèles iQOO 7, Vivo X60 Pro+ et le tout récent Redmi K40 Pro avec des scores allant de 718 000 à 727 000 points. Viennent ensuite le Xiaomi Mi 11 (712 000 points, disponible sur Amazon avec bon d'achat de 100 €) et le Huawei Mate 40 Pro, cette fois sous Kirin 9000, à 684 000 points.

Dans ce top qui reste très chinois, on trouve tout de même le Galaxy S21 Ultra 5G du coréen Samsung qui obtient 679 000 points en moyenne (en version Snapdragon 888) sur le benchmark et occupe la sixième place de ce classement.

Aucune trace en revanche des autres variations de la série Galaxy S21 dans le classement d'AnTuTu. On y trouve cependant le Redmi K40 sous Snapdragon 870 qui fournit une score moyen de 668 000 points, donnant une idée des performances de la plate-forme, légèrement au-dessus des meilleurs smartphones sous Snapdragon 865.

En milieu de gamme, ce sont des modèles avec SoC Dimensity, comme les Redmi 10X 5G et Redmi 10X Pro 5G, et sous Kirin 985 (Huawei et Honor) qui occupent les principales positions du classement.