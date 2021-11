AnTuTu : les smartphones les plus puissants d'octobre 2021

AnTuTu a récemment publié le classement des smartphones sous Android les plus puissants du mois d'octobre.

Comme tous les mois, AnTuTu publie un classement des smartphones les plus rapides et performants du moment, et pour ce mois d'octobre 2021 c'est le Black Shark 4S Pro de Xiaomi qui revendique la première place.

Le Black Shark 4S Pro affiche ainsi un score de 875902 points sous AnTuTu, devant le Nubia Red Magic 6S Pro avec 85619 points. En troisième position, on retrouve l'IQOO 8 Pro avec 844078 points. Notons que le Top 6 des smartphones les plus performants fait honneur au Snapdragon 888 Plus, le reste étant équipé du Snapdragon 888 de Qualcomm.

Dans la catégorie milieu de gamme, le smartphone le plus performant est l'IQOO Z5 de Vivo, suivi par le Mi 11 Lite de Xiaomi et du Xiaomi Civi. On note par ailleurs les belles performances de l'OPPO Reno6 5G équipé du SoC Dimensity 900 de Mediatek.