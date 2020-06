AnyUnlock : déverrouiller son iPhone sans mot de passe

Le logiciel AnyUnlock vous permet de résoudre vos problèmes de connexion dû à un mot de passe oublié, ou à un ancien compte Apple, sur votre iPhone.

Avec AnyUnlock, logiciel en français, il est facile et rapide de déverrouiller votre iPhone, même lorsque celui-ci est endommagé ou bloqué.

Il existe de nombreuses raisons différentes qui peuvent vous empêcher de vous connecter à votre iPhone. Mais pas de soucis. AnyUnlock peut vous sauver la mise et vous rendre votre accès. Peu importe que vous utilisiez un code numérique à 4 ou 6 chiffres, un code numérique personnalisé, un code alphanumérique personnalisé, Touch ID ou encore Face ID pour le déverrouillage, AnyUnlock le déverrouillera immédiatement et vous aidera à retrouver un accès complet à votre iPhone.

Supprimez votre identifiant Apple avec AnyUnlock

Peu importe que vous ayez oublié votre mot de passe de l'identifiant Apple ou par exemple que vous ayez acheté un iPhone déjà utilisé avec le précédent identifiant Apple connecté, AnyUnlock vous permettra de supprimer l'identifiant Apple sans aucun mot de passe requis. Vous pouvez ensuite vous connecter à un autre compte pour profiter de tous les services.

Supprimez l'identifiant Apple en 3 étapes simples

Lancez AnyUnlock et choisissez «Déverrouiller l'identifiant Apple» sur la page d'accueil. Connectez votre iPhone / iPad / iPod touch à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. Cliquez sur le bouton «Déverrouiller» pour supprimer correctement l'identifiant Apple.





Que pouvez-vous obtenir après la suppression d'Apple ID?

Profitez de votre iPhone librement

Connectez-vous avec un autre identifiant Apple pour profiter des services Apple

Créez un nouveau compte et associez-lui l'iPhone

Téléchargez et achetez des applications et des jeux

Écoutez Apple Music et téléchargez des podcasts

Activer / désactiver Localiser Mon iPhone

Sauvegardez votre iPhone/iPad/iPod touch via iTunes





Votre iPhone sous votre contrôle:

Votre iPhone ne pourra pas être suivi via l'ancien Apple ID, ni être verrouillé à distance par le précédent utilisateur Apple ID. De plus, vous n'aurez aucun risque d'être effacé à distance par l'utilisateur précédent. En effet, vous prenez le contrôle total de votre iPhone en vous connectant à un autre identifiant Apple

Note:

Si Localiser Mon iPhone est désactivé, tous les appareils sont pris en charge pour déverrouiller Apple ID, sans perte de données.

Si Localiser Mon iPhone est activé :

Avec iOS 10.2 à iOS 11.4, les appareils sont pris en charge pour déverrouiller Apple ID et ne perdront AUCUNE donnée.

Avec iOS inférieur à 12, les appareils sont pris en charge pour déverrouiller l'identifiant Apple, mais toutes les données seront effacées.

Avec iOS 12.0 ou version ultérieure, les appareils ne sont pas pris en charge pour déverrouiller l'identifiant Apple.

Une fois l'identifiant Apple supprimé, veuillez NE PAS "Effacer tout le contenu et les paramètres" sur l'appareil ou restaurer l'appareil avec iTunes/iCloud. Parce que l'identifiant Apple d'origine est requis pour activer l'appareil après le redémarrage, et vous ne pouvez plus supprimer l'identifiant Apple avec AnyUnlock !