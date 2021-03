Apex Legends disponible sur Nintendo Switch

Apex Legends, un des battle royale les plus en vogue actuellement s'invite finalement sur Switch ! Il aura fallu être patient et supporter un report du fait de la crise sanitaire ayant lourdement handicapé les équipes chargées du portage.

C'est Panic Button qui s'est chargé de l'adaptation du titre initialement sorti sur PC et consoles vers la console hybride de Nintendo. Le studio n'en est pas à son coup d'essai et compte quelques tours de magie à son actif avec notamment les portages de Rocket League et Doom.

Disponible gratuitement sur l'eShop de Nintendo depuis mardi, le titre flirte avec les limites techniques de la console. Il faudra faire quelques concessions au passage, la plus importante étant la définition et le framerate.

Ainsi, que l'on joue en mode mobile ou avec la console installée sur son dock pour profiter d'un grand écran, le jeu se limite à une définition 720p à 30 FPS maxi. La fonctionnalité crossplay est disponible, mais se veut optionnelle.

On peut ainsi déjà profiter de la saison 8 lancée depuis quelques semaines et pour compenser le retard, Electronic Arts offre d'emblée 30 niveaux de Battle Pass aux joueurs Switch ainsi qu'un double XP les deux premières semaines et un skin exclusif Pathfinder.

Notons que la cross-progression n'est pas encore disponible pour l'instant, mais qu'elle devrait arriver dans les semaines qui viennent.