App Annie : les applis Facebook sont les plus téléchargées de la décennie

Facebook, Messenger, WhatsApp et Instagram sont les applications les plus téléchargées de la décennie. En tout cas avec l'App Store et Google Play.

Spécialiste de l'analyse du marché des applications mobiles, App Annie anticipe pour l'année 2019 un record mondial de 120 milliards de téléchargements sur iOS et Google Play, ainsi que des dépenses en hausse de 15 % sur un an à près de 90 milliards de dollars.

Sans prendre ici en compte les jeux, Messenger s'imposerait comme l'application la plus téléchargée en 2019, devant Facebook, WhatsApp, TikTok et Instagram. En rappelant que Messenger, WhatsApp et Instagram sont dans le groupe Facebook.

App Annie se penche également sur la décennie qui est marquée par l'omniprésence des applications de Facebook. Plus globalement, App Annie écrit que : " Les applications de communication et de réseaux sociaux sont les préférées des consommateurs, représentant 7 des 10 premières applications téléchargées au cours de cette décennie. "

Pour le cas de la France, les plus hauts niveaux de téléchargements de la décennie distinguent aussi largement les applications de Facebook, même si Snapchat a réussi à s'intercaler.

Dans le Top 10 de la France et par rapport au Top 10 mondial sur la décennie, on remarquera l'absence de TikTok, YouTube et Twitter, ainsi que la présence de Shazam, Waze et Leboncoin, sans oublier le champion local Deezer.