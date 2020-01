App Maker : Google enterre son environnement de développement low-code

Google annonce la fin d'App Maker. D'ores et déjà, cet outil n'est plus en cours de développement. Le 15 avril prochain, les développeurs ne seront plus en mesure de créer des applications App Maker. C'est le 19 janvier 2021 que la fermeture complet aura lieu avec l'arrêt du fonctionnement des applications existantes.

App Maker a été introduit par Google fin 2016 (disponibilité générale en juin 2018) en tant qu'environnement de développement dit low-code. Il est accessible aux utilisateurs avec un abonnement G Suite Business et Enterprise, ainsi que dans G Suite pour l'éducation.

Le propos est de permettre aux développeurs et utilisateurs de concevoir des applications professionnelles personnalisées selon les besoins d'une entreprise et pour la productivité, sans trop de programmation et en exploitant notamment des services de G Suite.



App Maker permet par exemple de concevoir des applications avec des modèles et une fonction de glisser-déposer de composants (widgets) sert aux interfaces utilisateur. Les applications peuvent être personnalisées avec HTML, CSS, JavaScript, jQuery et le material design de Google.

Dans un billet de blog, Google justifie la fermeture progressive d'App Maker par une faible utilisation. Elle est annoncée alors que Google a récemment fait l'acquisition d'AppSheet (Google Cloud) pour aider les entreprises à créer et déployer des applications sans besoin de codage.

AppSheet prend en charge les bases de données Cloud SQL dans lesquelles les données App Maker sont aussi stockées.