App Store : 84 applications frauduleuses à désinstaller d'urgence

Dans un rapport publié par vpncheck, un lot de 84 applications diffusées par Apple sur l'AppStore est pointé du doigt. Ces applications avaient été identifiées comme frauduleuses en mars 2021 par Avast dans un lot un peu plus grand de 133 applications.

Apple aurait ainsi supprimé une partie des applications en question, mais conservé 84 d'entre elles qui sont toujours diffusées sur son marché applicatif, ce qui représente un total de 7 millions de téléchargements et donc autant de potentielles victimes.

Les applications en question ne contiennent pas à proprement parler de malware, mais proposent des arnaques aux frais cachés. Disposant de services premium payants, elles proposent parfois des essais gratuits à durée limitée, sans préciser aux utilisateurs que le renouvellement de l'abonnement est automatique et sans non plus préciser les prix de ces abonnements... Par ailleurs, une fois souscrit, il est souvent complexe de résilier. Le pire étant que les services proposés sont bien loin de valoir le prix pratiqué et que dans la plupart des cas, des alternatives gratuites existent déjà ailleurs.

VPNCheck dresse la liste des 84 applications concernées :

Frames - Picture Collage Maker

Facelab - Face Editor & Beauty

TeasEar: ASMR Slime Antistress

Nebula: Horoscope & Astrology

Astroline: The Daily Horoscope

FLMX - Video Editor

Stickerfy: Sticker Maker

Pixomatic - Background eraser

SpeedPro Slow speed video edit

Music Zen - Relaxing Sounds

Sticker Maker - BeSticky

Photo To Sketch - Drawing book

Mood Balance: Self Care Tracker

Presets for Lightroom - Vidl

Jigsaw Puzzle - Brain Games

Lift: Story Maker

Dazzle - Insta stories editor

Baby Sticker- Track Milestones

Life Palmistry - AI Palm & Tag

Photoly Remove Object & Editor

Facetory: Face Yoga & Exercise

VOCHI Video Effects Editor

Lucky Life - Future Seer

Dazz Cam- D3D Photo Effect

Beat.ly Music Video Maker

UltraFX - Effect Video Maker

Girl Games: Unicorn Slime

Impresso - Insta Story Editor

PDF Scanner: Document Scan

Dizzi - Photo & Video Effects

Hyper Cleaner: Clean Phone

Highlight Story Cover Maker!

Cartoons Me - Photo Art Editor

Sweet Pics - Baby Photo Edito

Slimy: Anxiety Relief Slime 3D

Frame - Slideshow Video Maker

Auto Sticker Maker Studio

iCons - Icon Changer App +

ToonApp Cartoon Photo Editor

MagicFX - Magic Video Effects

Horoscope 2019 and Palm Reader

Handset - Second Phone Number

SlidePic - Slideshow Maker

Astro+ Horoscope & Astrology

FaceMe-Fun Personality Tests

Widget PLUS+ - Photo & Weather

aipic - Magic Photo Editor

Path - Horoscope & Astrology

Photo Collage - Collageable

Hub - Story Templates Maker

iWidget Pro : Custom widgets

Video Puzzles - Magic Puzzle

Menu Maker!

edjing Mix - dj

Guitar - Chords, Tabs & Games

Piano - Lessons & Tiles Games

WeDrum: Drums, Real Drum Games

Metronome - Tap Tempo & Rhythm

Guitar Tuner - Ukulele & Bass

Guitar - real games & lessons

Drums: Play Beats & Drum Games

Beat maker pro - DJ Drum Pad

Karaoke Songs - Voice Singing

Piano Crush - Keyboard Games

edjing Pro - music remix maker

DJ it! - Music Mixer Pad

Jambl: DJ Band & Beat Maker

Guitar Play - Games & Songs

Memoristo: Brain Test, IQ Game

Loop Maker Pro - Music Maker

Metronome Pro - Beat & Tempo

Equalizer+ HD music player

Bass Booster Volume Power Amp

Equalizer Fx: Bass Booster App

ScanGuru: PDF Document Scanner

Drink Water ∙ Daily Reminder

Password Manager - Lock Apps

Live Wallpaper Maker: 4K Theme

RECOLLECT: Color by Number

Avatar Maker Character Creator

Translator Guru: Voice & Text

Ringtones HD ∙ Ringtone Maker

Scanner App ∙ Scan & Sign PDF

Translate Camera - Speak On

Apple qui est d'habitude particulièrement pointilleuse avec les applications n'intervient pas : tant que le manège dure, la firme encaisse des commissions sur les abonnements souscrits frauduleusement...