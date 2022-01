L'App Store avec des applications non répertoriées

À la demande des développeurs, Apple va autoriser la présence dans l'App Store d'applications non répertoriées. Elles seront accessibles pour tous les utilisateurs ayant le lien direct à leur disposition. De telles applications n'apparaissent en effet pas dans les catégories, recommandations, classements, résultats de recherche ou autres listes de l'App Store.

Les applications non répertoriées seront également accessibles via Apple Business Manager et Apple School Manager qui sont des portails web pour les administrateurs et en rapport avec le déploiement des appareils dans les entreprises et en milieu scolaire.

" Les applications destinées à des organisations spécifiques, à des événements spéciaux ou à des études de recherche, ou les applications utilisées comme ressources pour les employés ou comme outils de vente sont de bons candidats pour une distribution non répertoriée (ndlr : non publique) ", écrit Apple.

Seulement pour des applications en version stable



Il est souligné que les demandes d'applications non répertoriées pour des applications en version bêta par exemple ne seront pas acceptées (pas de TestFlight). Les applications concernées doivent uniquement être proposées en version finale.

Après approbation, un lien sera généré et permettra donc d'accéder à l'application sur l'App Store, Apple Business Manager ou Apple School Manager. Apple précise en outre que si une application est déjà disponible dans l'App Store, son lien actuel restera le même lors de son basculement en application non répertoriée.

À voir si Apple fera des applications non répertoriées un outil de plus grande ouverture de l'App Store.