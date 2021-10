App Store : Apple permet aux développeurs de contacter directement les utilisateurs

Apple apporte des modifications aux directives de l'App Store concernant la communication avec les utilisateurs en dehors des applications et la collecte d'informations de contact dans les applications.

Apple a mis à jour les règles de l'App Store pour tenir compte de ses annonces faites en août dernier. Des modifications ont été prises afin de mettre un terme à une action de groupe intentée par des développeurs d'applications iOS aux États-Unis. Leur entrée en vigueur est à l'échelle mondiale.

Le groupe de Cupertino autorise désormais les applications à demander des informations de contact dites basiques comme le nom et l'adresse email pour permettre aux développeurs de communiquer directement avec les utilisateurs.

Un caractère entièrement optionnel pour l'utilisateur est souligné. La demande ne doit pas être subordonnée à des fonctionnalités et services pour l'application.

Dans le même temps, Apple supprime une disposition faisant que les développeurs ne pouvaient pas utiliser des informations obtenues dans l'application pour communiquer avec des utilisateurs en dehors de celle-ci et les informer de l'existence d'autres méthodes d'achat que l'achat in-app (avec la commission d'Apple).

La Coalition for App Fairness avait estimé que de tels changements n'étaient pas une concession suffisante d'Apple, avec des développeurs qui n'auront toujours pas le droit de communiquer sur des prix plus bas ou de proposer des options de paiement concurrentes directement dans leurs applications.

Rappelons que début 2022, Apple permettra aux développeurs d'applications de lecture (magazines, journaux et livres numériques, audio, musique et vidéo) de faire un lien vers un site web externe pour la création et la gestion de comptes. Pas pour le jeu vidéo.