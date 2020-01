App Store : 1,42 milliard de dollars de ventes en une semaine

C'est une tradition pour Apple. À cette période, la firme de Cupertino divulgue les gros chiffres de ventes pour l'App Store en faisant le bilan des derniers jours de l'année précédente. Et c'est toujours synonyme de record.

Entre le réveillon de Noël et jusqu'au réveillon du Nouvel An, les clients d'Apple ont dépensé pour 1,42 milliard de dollars sur l'App Store. Cela représente une progression de 16 % par rapport à l'an dernier et encore plus pour débuter 2020.

Sur la seule journée du Nouvel An, les dépenses sur l'App Store ont en effet progressé de 20 % par rapport à 2019 en atteignant 386 millions de dollars. Cela constitue un nouveau record journalier pour l'App Store.

Apple déclare que depuis le lancement de l'App Store en 2008, les développeurs ont gagné plus de 155 milliards de dollars, dont un quart sur la seule année 2019. Rappelons qu'Apple retient une commission allant de 15 % à 30 % sur les ventes d'applications.

Plus précisément, Apple reçoit une commission de 30 % avec les applications payantes et pour les ventes via le système d'achat intégré avec les applications gratuites. Pour les applications gratuites avec abonnement payant, c'est une commission de 30 % la première année d'abonnement, puis de 15 %.

Des éditeurs d'applications comme Netflix, Spotify ou encore Epic Games ont donné de la voix l'année dernière contre les commissions d'Apple avec l'App Store.