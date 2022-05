Apple a supprimé une foultitude de vieilles applications

Depuis 2016, Apple a récemment indiqué avoir supprimé près de 2,8 millions d'applications dans le cadre de son processus App Store Improvements initié à cette époque. Dans le collimateur, ce sont des applications qui ne fonctionnent plus comme prévu, ne respectent pas les critères actuels d'évaluation ou sont tout simplement obsolètes.

Selon Apple, cette chasse aux vieilles applications aide à garantir que les applications fonctionnent pour la grande majorité des utilisateurs et avec la prise en charge de ses dernières innovations en matière de sécurité et de confidentialité.

Cette nouvelle mise au point du groupe de Cupertino n'est pas anodine. Elle intervient après des plaintes de développeurs qui ont été prévenus que leurs applications iOS allaient être prochainement supprimées de l'App Store.

Apple met un peu d'eau dans son vin

L'avertissement avait suscité de l'incompréhension, et notamment de la part de développeurs de jeux. Certains avaient ainsi souligné qu'à la manière de vieux jeux vidéo sur les consoles, d'anciennes applications devraient rester disponibles.

Apple indique que ce sont les développeurs n'ayant pas mis à jour leurs applications au cours des trois dernières années (et non plus deux) et n'atteignant pas un seuil minimal de téléchargements qui sont avertis pour une éventuelle éviction de l'App Store. Ils ont toutefois la possibilité de faire appel.

Par ailleurs, Apple a décidé avec les récents avertissements d'octroyer un délai de grâce de 90 jours pour permettre aux développeurs de mettre à jour leurs applications concernées, au lieu de 30 jours précédemment. Si une application est tout de même supprimée, elle continuera néanmoins de fonctionner normalement pour les utilisateurs l'ayant déjà téléchargée sur leur iPhone ou iPad.