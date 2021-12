App Store : Apple doit autoriser des systèmes de paiement tiers pour les apps de rencontre

Aux Pays-Bas, l'autorité de la concurrence a ordonné à Apple d'ajuster les conditions dites déraisonnables de son App Store qui s'appliquent aux éditeurs d'applications de rencontre sur iOS.

L'autorité souligne que ces éditeurs ne sont actuellement pas en mesure de choisir librement un système de paiement pour les achats effectués par les utilisateurs dans leurs applications.

Le passage obligé par le système de paiement in-app de l'App Store est donc pointé du doigt, avec la commission d'Apple qui l'accompagne.

Le groupe de Cupertino a jusqu'à mi-janvier prochain pour se mettre en conformité avec la décision. À défaut et selon la décision, Apple devra payer une astreinte de 5 millions d'euros par semaine et pour un montant maximal de 50 millions d'euros.

Bataille autour d'une position dominante

L'autorité néerlandaise évoque la position dominante d'Apple et la dépendance de certains fournisseurs d'applications. " Protéger les personnes et le entreprises contre les abus de position dominante dans l'économie numérique est l'une de nos tâches les plus importantes. "

Apple se dit en désaccord avec la décision et a fait appel en réfutant un abus de position dominante (Reuters). Le groupe ajoute avoir investi des " ressources considérables pour aider les développeurs d'applications de rencontre à atteindre des clients et à prospérer sur l'App Store. "

Avec un plus large spectre, l'enquête de l'autorité de la concurrence des Pays-Bas avait été lancée en 2019. Elle s'est ensuite concentrée sur le marché des applications de rencontre après une plainte de Match Group (Match.com, Meetic, OkCupid, Tinder…).

Rappelons que début 2022 et à l'échelle mondiale, Apple va permettre aux développeurs d'applications de lecture (magazines, journaux et livres numériques, audio, musique et vidéo) de faire un lien vers un site web externe pour la création et la gestion de comptes.