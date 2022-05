Des applis iOS peuvent renouveler automatiquement des abonnements dont le prix grimpe

Apple informe les développeurs d'applications d'une mise à jour des règles de l'App Store. Elle concerne le renouvellement automatique des abonnements dans le cadre d'une augmentation de prix.

Le groupe de Cupertino explique que jusqu'à présent, un abonnement ne pouvait pas être reconduit de manière automatique en cas d'une quelconque hausse de prix. Un abonné doit ainsi accepter de manière explicite avant que l'augmentation de prix ne soit appliquée.

Selon Apple, cette situation a pu conduire à l'interruption involontaire de certains services pour les utilisateurs. " Ils doivent prendre des mesures nécessaires pour se réabonner dans l'application, dans les paramètres sur iPhone et iPad, ou dans l'App Store sur Mac. "

Une reconduction tacite malgré un prix en hausse

Désormais, Apple indique que les développeurs vont pouvoir proposer une hausse du prix de l'abonnement avec renouvellement automatique, sans que l'utilisateur n'ait besoin d'agir et sans donc risquer d'interrompre un service.

Le cas échéant, les utilisateurs devront seulement être prévenus en amont et gage à eux de penser à annuler un abonnement si besoin. Apple a prévu divers contrôles comme le fait qu'une augmentation de prix ne pourra pas se produire plus d'une fois par an et dans certaines limites.

Si des conditions ne sont pas respectées pour le changement de prix, le renouvellement automatique n'aura pas lieu.