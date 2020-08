App Store et Google Play : boom des dépenses au premier semestre

Une augmentation des téléchargements et du temps passé qui se conjugue avec une augmentation des dépenses pour les applications mobiles sur l'App Store et Google Play au premier semestre " covidien. "

Spécialiste de l'analyse du marché des applications mobiles, App Annie a publié un rapport concernant le premier semestre de cette année. Une période marquée par la crise sanitaire en lien avec la pandémie de coronavirus Covid-19.

Au cours des six premiers mois de l'année, les utilisateurs dans le monde ont passé 1600 milliards d'heures sur leur mobile. En avril, un mois marqué par du confinement, les consommateurs d'applications mobiles ont atteint un score moyen de 4,3 heures par jour sur leur mobile, avec une progression de +20 % sur un an.

Sur ce même mois d'avril, les téléchargements d'applications (App Store et Google Play Store) ont augmenté de +25 % sur un an (plus de 12 milliards). La progression est de +10 % en un an à l'échelle du premier semestre, pour un total de 64 milliards d'applications (jeux compris).

Consumers Spent over 1.6 Trillion hours on mobile in H1 2020. Download our H1 2020 report to uncover how #COVID19 has changed consumer behavior on mobile forever: https://t.co/voGcUBuXKs pic.twitter.com/YuRlt2TW56 — App Annie (@appannie) August 17, 2020

Les consommateurs ont dépensé plus de 50 milliards de dollars sur les stores au premier semestre (+10 % sur un an). Le pic mensuel a été sur le mois de mai (+25 % sur un an) avec 9,4 milliards de dollars, soit 6,8 milliards de dollars pour les jeux mobiles et 2,6 milliards de dollars pour les applications.

Le rapport de App Annie donne du grain à moudre dans le contexte de contestation d'éditeurs d'applications populaires concernant les commissions d'Apple et Google prélevées sur les transactions et achats in-app.

Le cabinet d'études souligne par ailleurs que les achats sur mobile pendant la crise sanitaire du Covid-19 ont dépassé rien de moins que les chiffres de la période de Noël.