Top 5 des meilleurs appareils photo instantanés

Polaroid OneStep 2 Viewfinder

Un véritable retour aux sources pour la marque Polaroid. Le One Step 2 Viewfinder propose un design très semblable au premier One Step de 1977 et saura se faire sa place chez tous les collectionneurs et/ou passionnés de vintage. Cette nouvelle génération, malgré une ressemblance frappante avec le premier modèle, a été améliorée pour permettre aux utilisateurs de manier l'apn de façon plus intuitive et avec plus de facilité. Cet appareil photo est décrit comme l'appareil photo instantané des temps modernes qui permet de photographier n'importe quel paysage en un temps record avec un format carré 88 mm x 100 mm.

Avec un angle d’environ 105°, l’objectif de cet appareil, en polycarbonate et en acrylique, propose une mise au point à une distance de 60 centimètres. Comme le premier One Step, cette seconde génération ne propose pas beaucoup de réglages. Vous pourrez retrouver le flash, le correcteur d’exposition et un retardateur, pas de retouches supplémentaires pour ce Onestep2 ViewFinder.

Sa batterie lithium, de 1100 mAHh, assure une autonomie de 60 jours. Ses dimensions sont de 150 mm x 110 mm x 95 mm ce qui en fait un grand appareil photo instantané, parfait pour une décoration vintage entre deux shootings. Le Polaroid reste assez lourd avec un poids de 460 grammes sans le pack de film.