Apple : 288 000$ aux hackers ayant découvert 55 failles dans les produits de la marque

Les produits Apple sont de plus en plus ciblés par les attaques des hackers, au point que la marque a mis en place plusieurs programmes visant à rémunérer les pirates à même de rapporter les failles découvertes au sein de l'écosystème Apple.

Longtemps épargné par les virus et autres campagnes de piratage, Apple est désormais devenu une cible de choix pour les hackers. La popularité grandissante des produits de la marque auprès du grand public la rend de plus en plus attractive pour les pirates, et Apple a réagi en mettant en place des systèmes de rémunérations pour récompenser les hackers à même de lui remonter la découverte de failles.

Le programme Bug Bounty d'Apple a ainsi récompensé les travaux de Sam Curry, un chercheur en sécurité de 20 ans qui a supervisé le travail de plusieurs équipes de Hackers à l'origine de la découverte de 55 vulnérabilités. Parmi ces failles, 11 ont été jugées critiques. L'équipe a ainsi reçu 288 500 dollars dans le cadre du programme, mais la somme pourrait monter à plus de 500 000 $ après analyse plus profonde.

Les hackers ont passé trois mois à pirater les systèmes d'Apple et découvert des failles critiques qui, si elles avaient été exploitées par des pirates, auraient pu entrainer un vol massif de données sensibles des utilisateurs de la marque.

Certaines failles et scénarios présentés évoquaient la prise de contrôle d'un serveur iCloud afin d'envoyer des emails intégrant du code malveillant. L'ouverture des emails à elle seule aurait permis le déclenchement d'une attaque.