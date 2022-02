Apple : 7 ordinateurs prévus cette année, tous en puce Apple Silicon

2022 devrait résolument être l'année de la transition chez Apple : fort d'une première salve de MacBook dotés de ses puces Apple Silicon, c'est tout le catalogue de la marque qui s'apprête à faire une bascule vers les processeurs maison.

Selon Mark Gurman, journaliste de Bloomberg qui cite des sources officielles, nous devrions voir Apple sortir 7 références d'ordinateurs cette année, tous dotés des nouvelles puces Apple Silicon :

Les MacBook Pro 13 et Mac Mini devraient être les premiers à ouvrir le bal, puisqu'ils sont les plus anciens. L'iMac Pro pour sa part devrait simplement profiter d'une puce M1 Pro et M1 Max déjà connues, tandis que les MacBook Air et Mac Pro devraient profiter de quelques nouveautés.

Apple devrait ainsi proposer sa puce M2 sur quelques références : même si aucune révolution profonde n'est attendue, elle devrait offrir un gain de performances supplémentaire, notamment dans la partie graphique qui évoluera vers 9 à 10 coeurs.

Le Mac Pro profitera aussi d'une puce maison, mais pas de M2 à l'horizon : l'ordinateur orienté vers les professionnels proposera une puce dérivée du M1 Max avec deux ou 4 fois plus de coeurs pour un total de 40 coeurs CPU et 128 coeurs graphiques dans sa configuration la plus poussée.

Apple devrait officialiser ses appareils lors d'un événement en mars, ainsi que lors de la WWDC de juin et en automne.