Apple : l'abandon du chargeur d'iPhone fait économiser 861 000 tonnes de métaux

C'est une décision stratégie qui porte ses fruits : l'abandon du chargeur dans les boites d'iPhone permet à Apple d'économiser une fortune et de limiter son empreinte écologique.

Si la décision de retirer le chargeur des boites de smartphones chez Apple ne fait toujours pas l'unanimité chez les utilisateurs, notamment du fait qu'elle ne s'accompagne pas d'un geste tarifaire, l'opération porte ses fruits.

Apple vient ainsi de se féliciter de ce choix et évoque un chiffre impressionnant. Selon la marque, ne plus proposer de chargeur avec ses terminaux aurait permis d'économiser plus de 861 000 tonnes de métaux (cuivre, zinc, étain).

Par ailleurs, la taille réduite des boites d'iPhone 12 permet d'optimiser la capacité de transport de 70%, ce qui permet d'économiser sur le carburant, les trajets, et de limiter ainsi grandement l'empreinte carbone dédiée au transport.

Dans le même temps, Apple évoquait avoir réussi à réduire de 65% l'utilisation de plastique dans ses emballages sur les 6 dernières années, et maintien son objectifs de supprimer totalement le packaging de ses produits d'ici 5 ans.

Apple vise ainsi la neutralité carbone d'ici 2030 et mise de plus en plus sur son volet écologique pour séduire de nouveaux clients.