Bon plan : les écouteurs true wireless AirPods et AirPods Pro à prix réduits chez Amazon et RdC

Les écouteurs sans fil AirPods 2 et AirPods Pro, leaders du marché des TWS, profitent de tarifs réduits chez plusieurs revendeurs.

Les écouteurs sans fil AirPods 2 et les récents AirPods Pro ont contribué à faire d'Apple le plus gros vendeurs d'écouteurs TWS malgré une concurrence nombreuse et des tarifs haut de gamme.

Leur design particulier, avec sa tige, est désormais familier et régulièrement copié par d'autres marques. Outre leur qualité audio, ils ont l'avantage d'intégrer la puce dédiée Apple H1 simplifiant grandement l'appairage et assurant la stabilité de la connexion.

On retrouve cette puce spéciale dans les AirPods Pro qui profitent d'un nouveau design mais surtout pour la première fois d'une réduction de bruit active !

Les écouteurs sans fil AirPods 2 d'Apple sont chers, certes, mais de qualité ! Ce n'est pas pour rien qu'ils trustent plus de la moitié du marché mondial des écouteurs audio...

Apple propose les AirPods 2 avec boîtier standard à 179 € tandis que les écouteurs avec boîtier de charge sans fil sont proposés à 229 €. Mais il est possible, comme les AirPods Pro de les trouver moins chers sur différents sites.



Nomalement proposés à 279 €, Les écouteurs AirPods Pro sont actuellement disponibles à 260 € chez Amazon, avec en plus un coupon de 31 € (valable jusqu'à épuisement des stocks) qu'il suffira juste de cocher.

On peut aussi trouver les AirPods Pro chez RueduCommerce au prix de référence réduit de 50 € grâce au code PRO-50 à entrer lors de la commande.

Les écouteurs AirPods 2 avec boîtier de charge standard profitent aussi chez RueduCommerce d'une réduction de 40 € via le code 40-AIRPODS à entrer lors de la commande.

A noter que Cdiscount propose également les AirPods 2 boitier filaire à 134 € au lieu de 179,99 € et que Gearbest propose les nouveaux Xiaomi Airdots 2 Pro 2s à 63€ :

