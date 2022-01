Cinq offres de folie pour la première semaine de soldes avec Apple, Bose, Steelserie, OnePlus,...

Voici notre sélection des 5 meilleures soldes du jour avec les Apple AirPods Pro, le clavier K60 Pro, la souris SteelSeries Aerox 3, le casque BOSE QuietComfort 35 II et le smartphone OnePlus 9 8+128 Go.

Commençons avec le smartphone OnePlus 9 8+128 Go qui profite d'une très belle réduction sur Rakuten.

Le mobile est doté d'un écran Fluid AMOLED de 6,55" en Full HD+ et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Il est propulsé par le SoC Snapdragon 888 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le téléphone est compatible avec le Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2.

Le mobile est agrémenté de trois capteurs photo à l’arrière, de 48 MP en objectif principal, 50 MP et 2 MP pour les deux autres capteurs. Sur l'avant, le capteur est de 16 MP pour faire des selfies. Pour finir, le OnePlus 9 est doté d’une batterie de capacité 4500 mAh.

Sur Rakuten, le OnePlus 9 8+128 Go est au prix réduit de 370 € au lieu de 719 € avec le code RAKUTEN30 et la livraison gratuite.



Continuons avec le casque Bose QuietComfort 35 II qui se trouve également à prix réduit sur Rakuten.

Du côté design, on note la présence de quelques boutons afin de contrôler le son ou les appels entrants. Son poids est léger et affiche 309 g. Côté autonomie, le casque noir montre une autonomie de 20 heures pour un peu plus de deux heures de charge.

Au niveau de la connectivité, le QC 35 II est compatible Bluetooth 4.0 et a une portée maximale de 9 mètres. Pour finir, il profite de la technologie de réduction de bruit afin de profiter d'une qualité maximale d'écoute.

Sur Rakuten, le casque BOSE QuietComfort 35 II est au prix de 184 € au lieu de 280 € avec le code de réduction RAKUTEN15 et une livraison gratuite.



Passons maintenant à la souris SteelSeries Aerox 3 Wireless qui est actuellement en promotion sur Amazon.

Elle est dotée d'un capteur optique Truemove Air permettant une précision de 100 à 18 000 dpi. Elle est légère avec 68 grammes, ce qui permet une plus grande liberté de mouvement. De plus, ce modèle est sans fil et vous offre 200 heures d'autonomie.

La souris bénéficie aussi d'un rétroéclairage Prism brillant avec 16,8 millions de couleurs vous offrant un style idéal. Elle est de type filaire et possède 6 boutons avec une durée de vie de 80 millions de clics et un profil de droitier.

Sur Amazon, la souris sans fil SteelSeries Aerox 3 est au prix de 70 € au lieu de 110 €. La livraison est gratuite.



Continuons avec les écouteurs Apple AirPods Pro qui sont en solde sur le site de Rakuten.

Ils sont de type intra-auriculaires et dotés d’une tige pour un meilleur maintien sur l’oreille. De plus, ils sont accompagnés de trois tailles d’embouts différents pour s’adapter à toutes les oreilles. Enfin, ils sont dotés d'une boite de rangement qui permet de les recharger.

Les écouteurs profitent de la technologie de réduction active du bruit avec le mode transparence. Les écouteurs sont donc résistants à l’eau et à la sueur (pas d’immersion), ils sont certifiés IPX4. Et enfin, grâce à la batterie des écouteurs et celle du boitier, on profite de sa musique pendant maximum 24 heures.

Les écouteurs Apple AirPods Pro sont au prix de 185 € au lieu de 279 € avec le code RAKUTEN15.



Finissons ce top 5 des soldes avec le clavier gamer Corsair K60 Pro.

Ce dernier est doté de switchs 100 % Cherry Viola qui offrent une très bonne durée de vie. Il affiche un châssis en aluminium brossé et anodisé en noir offrant un look élégant et moderne.

Vous pouvez configurer le clavier grâce au logiciel Corsaire iCUE qui offre la possibilité de contrôler l’éclairage dynamique intense, de programmer des macros et de synchroniser les lumières. Plusieurs profils sont déjà préconfigurés comme le mode pluie, arc-en-ciel ou encore impulsion de couleur.

Sur Amazon, le clavier Corsair K60 Pro est au prix réduit de 94 € au lieu de 150 € avec la livraison gratuite.



