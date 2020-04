Apple abandonne sa commission avec des services de streaming vidéo

Apple permet à certaines applications vidéo premium de vendre ou louer des contenus sur iPhone, iPad et Apple TV sans prélever sa commission.

Avec des ventes pour des services de streaming vidéo premium dits éligibles sur iPhone et d'autres de ses appareils, Apple fait une croix sur sa commission. Parmi les applications concernées, Apple cite Amazon Prime Video, Altice One (groupe Altice USA) et Canal+.

Autrement dit, Apple explicite (Reuters) que les utilisateurs de telles applications ont la possibilité d'acheter ou louer des films et séries TV en ayant recours à la " méthode de paiement liée à leur abonnement vidéo existant. " De quoi zapper le système de paiement d'Apple.

Apple reçoit une commission de 30 % avec les applications payantes de l'App Store et pour les ventes via le système d'achat intégré avec les applications gratuites. Pour les applications gratuites avec abonnement payant, c'est une commission de 30 % la première année d'abonnement, puis de 15 %.

La politique d'Apple pour ses commissions avec l'App Store a été contestée par Spotify (très pugnace à ce sujet), Netflix ou encore Epic Games. Ils encouragent ainsi un abonnement directement par leur propre service.

Il y a encore un certain flou sur le changement d'Apple qui n'indique pas quand il a débuté, sa portée, comment et quelles applications vidéo premium peuvent être éligibles. Bloomberg a obtenu quelques précisions d'Apple avec un changement qui implique une intégration à l'application Apple TV, le support AirPlay 2 et de la recherche Siri.