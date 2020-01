Apple atteint 1,5 milliard d'appareils actifs

C'est un chiffre lâché lors de la publication des derniers résultats trimestriels d'Apple qui ont atteint des sommets historiques pour le groupe. Le nombre d'appareils actifs d'Apple atteint désormais plus de 1,5 milliard dans le monde.

Patron d'Apple, Tim Cook a souligné une progression de plus de 100 millions en l'espace d'un an, ce qui est en passe de devenir un rythme de croisière. Il n'est pas contre pas entré plus amplement dans les détails.

On se souviendra néanmoins que lors de l'annonce de 1,4 milliard d'appareils actifs en janvier 2019, il était question de 900 millions d'iPhone actifs.

Apple vient de mettre à jour ses chiffres à destination des développeurs et informe que d'après les connexions à l'App Store, 70 % de tous les iPhone sont équipés d'iOS 13. Pour l'ensemble des iPad, le taux d'adoption d'iPadOS 13 atteint 57 %.

Le gros volume de terminaux actifs pour Apple profite en grande partie à ses services. Le cap des 500 millions d'abonnements payants est proche. Fin décembre, Apple enregistrait déjà 480 millions d'abonnements payants.