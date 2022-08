Apple Arcade a perdu quinze jeux

Service de gaming par abonnement avec accès illimité à une collection de plus de 200 jeux, Apple Arcade est disponible sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Il est facturé 4,99 € par mois et fait en outre partie de l'abonnement Apple One réunissant plusieurs services d'Apple.

Un onglet de l'App Store sur iOS, macOS et tvOS est dédié à Apple Arcade qui permet de jouer à des jeux habituellement payants, tout en profitant de titres exclusifs. La présence d'une quinzaine de jeux pour Apple Arcade semblait en suspens et ils ont effectivement été supprimés.

Cette première suppression de jeux pour Apple Arcade concerne :

Atone: Heart of the Elder Tree

BattleSky Brigade: Harpooner

Cardpocalypse

Dead End Job

Don't Bug Me!

Dread Nautical

EarthNight

Explottens

Lifeslide

Over the Alps

Projection: First Light

Spelldrifter

Spidersaurs

Towaga: Among Shadows

Various Daylife

Apple s'explique un peu pour Arcade

" Les jeux peuvent parfois quitter Apple Arcade. Si vous téléchargez un jeu avant qu'il ne quitte Arcade, vous pouvez y jouer pendant au moins deux semaines. Si vous essayez de lancer un jeu Arcade qui n'est plus jouable, vous recevez un message ' Plus disponible. ' ", a récemment indiqué Apple.

Le groupe précise par ailleurs que quand un jeu quitte Apple Arcade, le développeur du jeu a la possibilité de le publier dans l'App Store, même si les versions peuvent varier. " Si le développeur publie son jeu sur l'App Store et vous permet de charger votre progression enregistrée, vous pouvez reprendre là où vous vous êtes arrêté dans la version Arcade. "

Les titres évincés étaient proposés depuis les débuts d'Apple Arcade en 2019 ou peu après. Leur suppression serait en lien avec des contrats de 3 ans conclus par Apple avec des développeurs qui n'ont pas été renouvelés. Ces contrats prévoient un paiement fixe en plus de redevances.