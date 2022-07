Apple Arcade se déleste de quinze titres

Service de gaming par abonnement qui offre un accès illimité à une collection de plus de 200 jeux, Apple Arcade est disponible sur iPhone, iPad, ordinateur Mac et Apple TV. Il est facturé 4,99 € par mois et profite d'un essai gratuit d'un mois. Il fait également partie de l'abonnement tout-en-un Apple One qui réunit plusieurs services du groupe de Cupertino.

Un onglet de l'App Store sur iOS, macOS et tvOS est consacré à Apple Arcade qui permet de jouer à des jeux habituellement payants, tout en profitant de titres exclusifs. Reste que la collection de jeux est évolutive et peut aussi connaître des coupes.

C'est ce qui se prépare pour une quinzaine de jeux (voir liste ci-dessous). Il vont bientôt être supprimés d'Apple Arcade, mais pourront toutefois être réintroduits dans l'App Store via un nouvel identifiant. Apple ne précise pas la date exacte de suppression, ni la raison.

Atone: Heart of the Elder Tree

BattleSky Brigade: Harpooner

Cardpocalypse

Dead End Job

Don't Bug Me!

Dread Nautical

EarthNight

Explottens

Lifeslide

Over the Alps

Projection: First Light

Spelldrifter

Spidersaurs

Towaga: Among Shadows

Various Daylife

La fin de contrats serait en cause

Selon MacRumors, les quinze titres concernés sont présents depuis les débuts d'Apple Arcade en 2019 ou ont été ajoutés peu de temps après. La suppression interviendrait dans le cadre de contrats de 3 ans conclus par Apple avec des développeurs.

De tels contrats prévoient un paiement fixe en plus de redevances (ou royalties). Ils arrivent désormais à échéance et Apple aurait manifestement fait le choix de ne pas les renouveler pour certains développeurs.

" Il n'est pas clair si la progression enregistrée pourra être transférée de la version Apple Arcade du jeu à la nouvelle version si les développeurs choisissent de réintroduire leurs jeux dans l'App Store ", écrit MacRumors.