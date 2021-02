Apple bannit de nouveau le service Shadow de son App Store

Apple a de nouveau retiré l'application Shadow de son marché applicatif. Le service n'est ainsi plus disponible ni sur iOS, ni sur tvOS.

Les utilisateurs qui avaient déjà téléchargé l'application pour accéder à l'offre de Cloud computing de Shadow peuvent continuer à en profiter normalement, il sera même possible de la retélécharger depuis la liste des achats dans l'historique.

Shadow explique ainsi avec dépit que "Au cours de la vérification de la dernière version, les équipes d'Apple ont décidé de retirer les apps Shadow iOS, iPadOS et tvOS de l'App Store. Nous échangeons en ce moment avec les équipes d’Apple pour en savoir plus."

Rappelons qu'en début d'année dernière, Shadow avait déjà été banni de l'App Store pendant deux mois et demi. Apple estimait que l'application enfreignait ses règles liées aux clients de bureau à distance.

Dans les faits, Apple sanctionne plus globalement l'intégralité des services de Streaming qui pourraient permettre aux utilisateurs d'accéder à du contenu non régulé par Apple et donc en dehors de son système de commissionnement imposé sur l'App Store.

C'est ainsi que les géants du secteur comme Stadia, GeForce Now ou Xbox xCloud préfèrent adopter une webApp.