Apple : un brevet autour d'une montre à écran flexible

Un brevet publié le 23 mars dernier fait actuellement beaucoup parler de lui : il émane d'Apple et présente une toute nouvelle montre connectée dotée de technologies encore inexploitées par la marque.

Dans le brevet est ainsi évoquée l'utilisation d'écrans OLED flexibles permettant de recouvrir tout le cadran de la montre, mais également une partie du bracelet. Les croquis associés au brevet présentent également une montre aux formes arrondies, sans que l'on puisse véritablement détacher le boitier du bracelet avec un affichage sans coupure et continu.

Le brevet évoque clairement une nouvelle technologie d'écran flexible OLED ou LCD baptisé "Chip on film" qui revient à créer des pixels à l'aide de puces plutôt que via une superposition de couches. Cette technologie permettrait d'obtenir des écrans flexibles plus durables et moins sujets aux dégradations liées au contact avec l'oxygène.

Reste à savoir si Apple envisage bel et bien de proposer une nouvelle montre ou plus largement de changer le design de sa Watch.