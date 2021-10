Le premier casque de réalité augmentée d'Apple sera-t-il retardé ?

Le casque de réalité augmentée (et de réalité virtuelle) d'Apple reste encore bien mystérieux et la firme de Cupertino ne fournit aucun indice à son sujet. On en est donc réduit aux spéculations quant à son design qui serait assez léger pour rester confortable dans la durée, avec une puissance de calcul fournie par un iPhone et dont le prix serait élevé, de l'ordre de 2000 à 3000 dollars, du fait de sa nouveauté, des technologies embarquées et du faible volume de production initial.

Selon des indiscrétions des chaînes d'approvisionnement en septembre, le casque de réalité augmentée aurait passé le stade P2 de prototypage avancé et s'acheminerait vers le stade EVT (Engineering Validation Test) qui prépare lui-même les étapes de production.

Les mêmes sources évoquaient une mise en production durant le deuxième trimestre 2022, correspondant à une fenêtre déjà évoquée précédemment par l'analyste Ming-Chi Kuo.

Une disponibilité pour 2023

Ce même analyste relève maintenant que la production du gadget d'Apple va être retardée au dernier trimestre 2022 du fait des derniers problèmes techniques à régler et d'une conception particulièrement complexe.

L'un des fournisseurs potentiels de composants du casque, Tawain Young Optics, pourrait s'en trouver lourdement impacté, souligne encore l'observateur. L'espoir d'une annonce officielle durant l'année 2022 semble donc s'amenuiser, même si la firme peut toujours présenter son produit et ne le lancer que bien plus tard, laissant du temps aux développeurs pour créer ou adapter leurs applications.

Dans sa note, l'analyste relève par ailleurs qu'Apple ne souhaite pas positionner son produit comme un gadget uniquement destiné à du jeu. Il devra aussi pouvoir gérer d'autres types d'applications.

A voir si Apple lui destine aussi un avenir professionnel, ce type de gadget se révélant se révélant finalement le plus pertinent pour certaines activités des entreprises (logistique, apprentissage, maintenance...).