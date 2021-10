Apple : la chiffonnette à 25 euros est en rupture de stock

C'est l'histoire d'une chiffonnette somme toute basique que l'on aurait pu trouver pour 1€ dans une solderie qui se retrouve à plus de 25 euros sur l'Apple Store et soulève les critiques et moqueries de la part des internautes.

Le bout de tissu au prix ubuesque est ainsi taxé d'appât à pigeon, de reflet de la politique tarifaire élitiste d'Apple, ironiquement d'accessoire "révolutionnaire" facturé en option alors qu'il est fourni avec la plupart des autres appareils bon marché... Bref, la chiffonnette d'Apple a fait couler beaucoup d'encre depuis la semaine dernière.

Et si le chiffon a été largement critiqué, il a visiblement malgré tout connu un énorme succès puisque le stock initial d'Apple est parti en quelques jours et que la disponibilité renvoie désormais entre 10 à 12 semaines, soit début d'année prochaine.

Notons qu'Apple intègre déjà la chiffonnette dans un de ses produits, mais il faut débourser plus de 5499€ pour en profiter puisqu'il s'agit de l'écran Pro Display XDR... Mais si le chiffon est fourni, ce n'est pas le cas du pied proposé en option au tarif de 1099€.